GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a sert eleştiri! "Kerem açıklaması zayıftı"
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep'e karşı 3-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılı ekibin yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu maç boyunca sert darbeler aldı. Maçtan sonra Galatasaray Spor Kulübü ve Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu konuya değindi. Çorlu, "Kerem'in yaptığı açıklamaları Galatasaray'ın yaptığı açıklamalardan daha sertti. Bakıldığı zaman 90 dakika kart yoktu. Şu açıklama çok zayıf." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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