GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yönetimine flaş sözler! "Sadece kümede kalır"
Galatasaray transferlere devam ediyor. Bafetimbi Gomis ve Inaki Pena'yı kadrosuna katan sarı kırmızlılılarda sıra Erick Pulgar'a geldi. Şili'den dönmesi beklenen Fiorentinalı oyuncu Galatasaray'a imza atacak. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Aslan'ın transferlerini değerlendirdi. Aktan, "Kaleci antrenörünüze güvenerek Barcelona'nın 3. kalecisini takımınıza katıyorsunuz ve Muslera ile yarışa sokuyorsunuz. Gomis'e baktığımız zaman 36 yaşında. Hazır olarak sadece Erick Pulgar var ama Milli Takım'dan ne zaman geleceği belli değil. Galatasaray'ın kadro planlaması sadece kümede kalmaya yeter ama gelecek sezon şampiyonluk yarışında yetersiz kalır." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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