GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar İstanbul'da!
Galatasaray'ın yeni defansif orta sahası Erick Pulgar, İstanbul'a geldi. Şişili oyuncu sezon sonuna kadar sarı kırmızılı ekibin formasını giyecek. Detayları A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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