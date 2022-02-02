GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Gomis paylaşımı! Böyle duyuruldu
Galatasaray eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile resmi olarak anlaşmaya vardı. Yaklaşık 3,5 yıl aradan sonra tekrar Galatasaray forması giyecek olan Fransız golcü, Süper Lig'in 2. yarısı için sarı kırmızılı ekipten 650 bin Euro garanti ücret alacak. Fransız golcü, ligin 2. yarısında Galatasaray forması ile 10 gol atarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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