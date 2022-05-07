GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yönetimine dikkat çeken sözler! "Kimin parasını kime veriyorsunuz?"
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Maçtan sonra A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Galatasaray yönetimini teknik direktör Domenec Torrent üzerinden eleştirdi. Kapsal, "İlkay Gündoğan'ın amcası 200 bin euroluk menajerlik ücretiyle Torrent'i getirmiş. Tecrübesi olmayan, kendini ispat etmemiş birisine neden bu paraları veriyorsunuz? Kimin parasını kime veriyorsunuz?" dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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