GALATASARAY HABERLERİ - Mert Çetin ile Fahri Yılmaz Fatih Terim’in evinde geldi

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim döneminin sona ermesinin ardından Mert Çetin ile Fahri Yılmaz, Terim’in evine geldi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in 4. dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılılar resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Terim ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Öğle saatlerinde Nef Stadyumu'nda Başkan Burak Elmas ile görüşen deneyimli teknik adam daha sonra evine geçti.

Fatih Terim'in çalışma arkadaşlarından Futbol A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin ile Florya Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz da Terim'in evine geldi.