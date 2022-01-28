GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray yeni kaleciyi Almanya'da buldu! İşte o isim
Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray kaleci arayışına devam ediyor. Okan Kocuk'ta istediği sonuca olaşamayan sarı kırmızılı ekip Sinan Bolat'ı kadroya katmaya çalışıyor. Bu sırada başka isimlerle de görüşen Aslan'ın yeni ismini A Spor yorumcusu Nevzat Dindar açıkladı. Dindar, "Galatasaray'ın gündemine Borussia Dortmund'un İsviçreli kalecisi Roman Bürki girdi. Anlaşma sağlandı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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