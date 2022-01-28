GALATASARAY HABERLERİ - Luis Campos'tan net rapor! O bölgeye acil takviye
Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Luis Campos'un da düşüncesine başvuran sarı kırmızılı kulüp, kaleci arayışına devam ediyor. A Spor muhabiri Mehmet Özcan, konuya açıklık getirdi. Özcan, "Campos'un net görüşü kale. Kaleci transferinin şart olduğunu söyledi. Galatasaray, Giresunspor'dan Okan Kocuk'u geri çağırmak istiyor. Karşılığında Alpaslan Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ı vermeyi kabul ediyor Galatasaray ama maddiyata girmek istemiyor. Yabancı kaleci arayışları da devam ediyor. 1 hafta içinde transfer gerçekleşebilir. " dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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