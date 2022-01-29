GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a flaş sözler! "Menajer tuzağına düştü"
Galatasaray belki de gelecek sene yarışacağı bir takıma karşı 6 gol yedi. Maçın yayınlanmasını isteyen Domenec Torrent bir şeyler deniyor. Yönetim Torrent'i deniyor. Oyuncular neyi denediklerinin farkında değil. Luis Campos diye biri geldi ve ne deneyeceğini göreceğiz. Ancak böyle giderse sezon sonunda kongre üyeleri Burak Elmas'ı denemekten vazgeçeceklerdir. Tuzlaspor'a karşı yenilen 6 golde ne deniyorsunuz? Soyunma odasına gönderdiğiniz kalecinizi rakip takımdan izin alarak geri çağırıyorsunuz. Bu mu bir şeyler denemek? Menajer tuzağına düşen Galatasaray, Gomis'i transfer etmek üzere. Borussia Dortmund'un kalecisini alıyoruz diyorsunuz ama 4. kaleci. Muslera zaten Şubat sonunda dönüyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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