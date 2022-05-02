GALATASARAY HABERLERİ - "Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en kötü teknik direktörü"
Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip Süper Lig'in 35. haftasında evinde Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu teknik direktör Domenec Torrent hakkında çok sert konuştu. Çorlu, "Ben Torrent için iyi bir Avrupalı diyordum. Sözümü geri alıyorum. Bu bana Hagi'nin amatörce açıklamalarını hatırlatıyor. Biraz daha ileri giderek söylüyorum. Galatasaray tarihinde gelmiş geçmiş en kötü teknik direktör olarak zirvede yer alacaksın Domenec Torrent." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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