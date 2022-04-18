GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray penaltı beklemişti... Devam kararı doğru mu?
Süper Lig'in 33. haftasında oynanan zorlu mücadelede Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısında sarı kırmızılı ekip kullanılan köşe vuruşunda penaltı bekledi. Aslan'dan Berkan Kutlu ve Malatya ekibinden Benjamin Tetteh arasında yaşanan pozisyonda sarı kırmızılı oyuncular el beklentisine girdiler. A Spor yorumcuları kritik değerlendirmelerde bulundular. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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