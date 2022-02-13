GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Kayserispor maçını böyle yorumladı! "Puan kaybının tek sebebi..."
Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Taner Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle noktalanan Galatasaray - Kayserispor maçını Sabah Sporu programında değerlendirdi. Karaman, "Galatasaray'ın puan kaybının yegane sebebi; merkezde oynayan oyuncuların fiziksel olarak dirençlerini kaybetmiş olmaları, o bölgede toplamda iki adamın 30 top kaybı ve buna Torrent'in önlem alamamış olması olarak yorumluyorum." dedi. (GS spor haberi)
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