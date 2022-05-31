GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray için Onyekuru ve Seri iddiası! "Menajer..."
Bir dönem Galatasaray'ın formasını başarılı bir şekilde terleten Onyekuru ve Seri, sarı kırmızılı ekibe dönebilirler. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar detayları açıkladı. Dindar, "Hep aynı işlerden nasıl aynı sonucu bekliyorsunuz? Bazen inişler ve çıkışlar olabilir. Bu haberler menajer kaynaklı olabilir. Bu isimler hep yazılır." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
Aslan için tarihi verdi! Terim dönüyor 31 Mayıs 2022 | 12:00
01:22
Aslan için Onyekuru ve Seri iddiası! 31 Mayıs 2022 | 12:00
01:26
Aslan'da Abdurrahim Albayrak hamlesi... 30 Mayıs 2022 | 12:00
01:18
Kerem'e: Gemiyi terk etmeyeceksin! 30 Mayıs 2022 | 12:00
01:05
Flaş Marcao sözleri! "Biletini alır gönderirim" 29 Mayıs 2022 | 12:00
01:08
İşte Kerem'e gelen teklifler! 28 Mayıs 2022 | 12:00
01:38
G.Saray'da yeniden Terim sesleri! 28 Mayıs 2022 | 12:00
00:44
G.Saray'ın efsanesi kulübeye mi geliyor? 28 Mayıs 2022 | 12:00