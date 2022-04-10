GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray dev derbi için stada ulaştı!
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Zorlu derbiden önce sarı kırmızılı ekibi taşıyan otobüs Ülker Stadyumu'na ulaştı. İşte o görüntüler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:52
Aslan derbi için stada ulaştı! 10 Nisan 2022 | 12:00
01:28
Dev derbi öncesinde Galatasaray kafilesi Florya'dan ayrıldı! 10 Nisan 2022 | 12:00
05:03
İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri! 10 Nisan 2022 | 12:00
00:33
İşte Aslan'ın derbi plan! 09 Nisan 2022 | 12:00
01:22
G.Saray'da F.Bahçe derbisi öncesi flaş yorum! 09 Nisan 2022 | 12:00
00:34
Derbinin hakemine flaş eleştiri! 08 Nisan 2022 | 12:00
01:10
"Albayrak'a algı operasyonu yapılıyor" 08 Nisan 2022 | 12:00
01:21
Şok Elmas gerçeği! 08 Nisan 2022 | 12:00