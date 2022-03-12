GALATASARAY HABERLERİ - Flaş sözler! "Galatasaray'ın imdadına Beşiktaş yetişti"
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş 'ı konuk edecek. Zorlu müdahele 14 Mart Pazartesi günü Nef Stadyumun'nda oynanacak. Sarı kırmızılı ekip 10 Mart Perşembe günü oynadığı zorlu Barcelona maçının ardından ligdeki Beşiktaş derbisinin ertelenmesini talep etmişti. Barcelona ile hafta içi rövanş maçına çıkacak olan Galatasaray'ın talebine henüz TFF tarafından yanıt gelmedi. Beşiktaş cephesi ise maçın aynı günde oynanmasını istedi. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar durumu değerlendirdi. Dindar. "Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'ı bu kriz motive ederdi. Galatasaray'ın imdadına Beşiktaş'ın başkanı ve yöneticileri yetişti. Galatasaray taraftarı Barcelona maçına randevu ayarlarken artık Beşiktaş maçına da kendilerini ayıracaklar. Tribünlerde 50 taraftar olacaktır." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)
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