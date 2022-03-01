GALATASARAY HABERLERİ: Flaş sözler! "Burak Elmas ibra edilmezse..."
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Özcan, "Seçim düşünmüyor başkan ama olası bir ibrasızlıkta olağanüstü seçim olabilir. 26 Mart'taki kongre çok kritik. Mustafa Cengiz yönetimi gayet iyi giderken ibra olmamıştı" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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