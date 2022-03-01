GALATASARAY HABERLERİ: Çarpıcı G.Saray sözleri! "Bir değişim var"
Spor Toto Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u 4-2'yle geçen Galatasaray, üst üste 2. galibiyetini aldı. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, sarı-kırmızılıları değerlendirdi. Dindar, "Torrent'in takıma dokunuşu var, goller tesadüf değil. Yoğun şekilde çalışmanın sonucu. Galatasaray'ın Torrent başlangıcı kötü oldu ama bir değişim var." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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