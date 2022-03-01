GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a flaş sözler! "Ezildi"
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Rizespor'u konuk etti. Aslan maçı 4-2 kazanmayı başardı. A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar, sarı kırmızılı ekibin kadrosunu eleştirdi. Kurtar, "Bu orta saha ile çıktın ve ezildi. Bu takımın orta sahası Taylan, Berkan ve Cicaldau." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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