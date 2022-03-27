GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Okan Buruk sözleri! "Önü açıldı"
Galatasaray seçime gidiyor. Başkan Burak Elmas ve yönetimi mali açıdan ibra edilirken idari açıdan ibra edilmedi. Yaşananlardan sonra Galatasaray'da yapılacak başkanlık seçimi için birçok isim ön plana çıkıyor. Ayrıca Elmas yönetimi ayrıldıktan sonra teknik direktörlük koltuğunun da sahibi merak konusu olacak. A Spor yorumcusu Serhan Türk, Okan Buruk hakkında konuştu. Türk, "Burak Elmas yönetiminde Okan Buruk'a karşı veto vardı. Şimdi Okan Buruk'un önü açıldı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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