GALATASARAY HABERLERİ: Flaş Mauro Icardi sözleri! "Kimse bilmiyor"
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların bu maç öncesi performansını A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan değerlendirdi. Alpaslan, "Gomis'ten ziyade santrforda Icardi'nin başlayacağını düşünüyorum. Icardi'nin nasıl bir hamle yapacağını Türkiye'de kimse bilmiyor. Kapalı bir kutu." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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