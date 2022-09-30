GALATASARAY HABERLERİ - Ahmet Akcan'dan flaş Okan Buruk yorumu! "Okan hocanın en iyi özelliği..."
A Spor muhabiri Ahmet Akcan, "Okan hocanın en çok takdir ettiğim özelliklerinden bir tanesi, "Ben büyük takım hocasıyım. Biz büyük takımız. Şampiyonluğa oynayan takım kesinlikle galibiyet için oynar" anlayışıyla oynuyor. Ben Galatasaray'ı çok doğru bir yolda görüyorum. Bu sene şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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