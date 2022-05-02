GALATASARAY HABERLERİ: Flaş G.Saray yorumu! "Radikal değişiklik gerekiyor"
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u ağırladı ve mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılarak sahasında 5 maç sonra kaybetti. Sarı-kırmızılıların performansını A Spor yorumcusu Serdar Kelleci değerlendirdi. Kelleci, "Torrent basın toplantısında Galatasaray'ın yönetimi dahi olmadığından bahsetti. Enteresan bir basın toplantısı oldu. Maçın geneline baktığımızda iyi bir Galatasaray yoktu. Çok parlak bir gelecekten söz etmek çok zor, radikal bir değişiklik gerekiyor. Bu oyuncu grubu çok teknik direktör yer." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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