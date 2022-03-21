GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Galatasaray benzetmesi! "İstanbul'un hava durumu"
Süper Lig'de sezona kötü gidişatla başlayan Galatasaray dalgalı performansı ile soru işaretleri yaratmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin, sarı kırmızılı ekibe ilginç bir benzetme yaptı. Keskin, "Galatasaray'ın performansı İstanbul'un hava durumu gibi. Bir gün güneş açıyor bir gün yağış var." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
"İstanbul'un hava durumu" 21 Mart 2022 | 12:00
01:09
Muslera mı Pena mı? 21 Mart 2022 | 12:00
00:36
G.Saray'a sert eleştiri! "Kerem açıklaması..." 21 Mart 2022 | 12:00
00:33
Çarpıcı G.Saray yorumu! "Fiziksel olarak döküldü" 21 Mart 2022 | 12:00
01:09
Şok Kerem sözleri! 20 Mart 2022 | 12:00
01:47
Torrent'ten mağlubiyet sözleri! 20 Mart 2022 | 12:00
00:55
Toroğlu'dan F.Bahçe - G.Saray karşılaştırması! 20 Mart 2022 | 12:00
00:41
Gomis'e flaş sözler! "Beceriksizlik" 20 Mart 2022 | 12:00