GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Domenec Torrent gerçeği! Oyuncularla yaptığı toplantıda...
Geldiği günden beri istediği oyunu sahaya yansıtamayan teknik direktör Domenec Torrent oyuncularla yaptığı toplantıda ilginç bir karar aldı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu o gerçeği açıkladı. Çorlu, "Domenec Torrent futbolcularla bir toplantı yaptı. Oyunu geriden kurdurma konusunda eleştiriliyordu. İstediğini yaptıramayınca toplantıda oyunculara 'Oyunu nereden kurarsanız kurun.' demiş. Domenec Torrent o noktaya gelmiş." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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