GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Domenec Torrent eleştirisi! "Sen değil miydin 8 hafta önce..."
Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile karşılaştı. Aslan maçı 3-2 kaybetti. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, teknik direktör Domenec Torrent'i eleştirdi. Dindar, "Torrent geldiğimizde analistler yoktu diyor. Fatih Terim ve ekibi analistleri senden mi kaçıracak? Sen değil misin Galatasaray'a gelmeden 8 hafta önce takımı izlemeye başlayan? Barcelona ile berabere kalırken iyiydi de şimdi mi kötü oldu?" dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
Flaş Torrent eleştirisi! "Sen değil miydin..." 02 Mayıs 2022 | 12:00
00:58
"G.Saray tarihinin en kötü teknik direktörü" 02 Mayıs 2022 | 12:00
01:17
Torrent'e Gomis eleştirisi! "Mohamed'i tercih etmeyip..." 02 Mayıs 2022 | 12:00
01:29
Flaş G.Saray yorumu! "Radikal değişiklik gerekiyor" 02 Mayıs 2022 | 12:00
00:45
Toroğlu'dan flaş Gomis eleştirisi! 01 Mayıs 2022 | 12:00
01:01
Toroğlu'dan flaş G.Saray sözleri! "Geleceği belli değil" 01 Mayıs 2022 | 12:00
01:13
İşte Aslan'ın Sivas maçı öncesi muhtemel 11'i! 01 Mayıs 2022 | 12:00
00:26
G.Saray'da kılıçlar çekildi! "Tanımıyoruz" 30 Nisan 2022 | 12:00