GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Domenec Torrent detayı! "O anda ne anlatıyor?"
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanında 2-0 mağlup oldu ve puan cetvelinde 14. sıraya kadar geriledi. Maçın 84. dakikasında teknik direktör Domenec Torrent, Arda Turan'ı oyuna almıştı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen o an hakkında dikkat çeken detayı açıkladı. Tüzemen, "Maçın 84. dakikasında 2-0 geridesin ve oyuna Arda Turan'ı alırken bir şeyler anlatıyorsun. Torrent orada ne anlatıyor? Çok merak ediyorum." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
Flaş Torrent detayı! "O anda ne anlatıyor?" 12 Nisan 2022 | 12:00
00:31
İşte Kerem'in değeri! 12 Nisan 2022 | 12:00
00:40
Aslan'da Nuri Şahin sesleri! 12 Nisan 2022 | 12:00
00:33
Gomis'in şaşırtan istatistiği! "Sadece 3 kez..." 11 Nisan 2022 | 12:00
00:27
Çarpıcı Muslera sözleri! "Bu takımdan gitmeli" 11 Nisan 2022 | 12:00
01:10
"F.Bahçe ile oynadıklarını anlatabildi mi?" 11 Nisan 2022 | 12:00
00:49
Aslan'da problem! "Kerem dışında golcü yok" 11 Nisan 2022 | 12:00
02:28
Torrent'e sert ifadeler: Fenerbahçe derbisine geldi mi? 11 Nisan 2022 | 12:00