GALATASARAY HABERLERİ: Flaş Burak Elmas yorumu! "En büyük hatası..."
Galatasaray'da olağan genel kurul sonrası başkan Burak Elmas ve yönetimi idari olarak ibra edilmedi. Seçime gidecek sarı-kırmızılıları A Spor yorumcusu Taner Karaman değerlendirdi. Karaman, "Burak Elmas yönetiminin en kötü hatası Işıtan Gün'ün kadınlar ile yaptığı paylaşımları görmezden gelip, yaptırımda bulunmamasıydı. Bunu yapmadığınız zaman bu oyların büyük bölümü dışarıda kalır, bu insanlar sizi kucaklamazlar." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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