GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Burak Elmas sözleri! "Fatih Terim büyük lokma"
Galatasaray'da soru işaretleri sürüyor. Sezon başında yönetimin başına geçen Burak Elmas'ın ilk icraatı Fatih Terim'e teknik direktörlük koltuğunu vermek oldu. Ancak sezonun devamında Fatih Terim ile yollar ayrıldı. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Elmas'ı sert sözlerle eleştirdi. Aktan, "Fatih Terim'den vazgeçebilirsiniz ama bu şekilde değil. Türkiye'de 2 lokma çok büyüktür. Biri Fatih Terim. Boğaza takıldı. Burak Elmas gitti. Fatih Terim bir gün Galatasaray'a dönecek bir görev ile ama Burak Elmas olmayacak." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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