GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent'i Galatasaray'da tutacak tek ihtimal!
Sezonu kötü geçiren Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'u mağlup etti. Alınan galibiyet ile moral depolayan Aslan kalan 6 maçtan 18 puan alarak ligi en iyi yerde tamamlamak istiyor. Koltuğu sallantıda olan teknik direktör Domenec Torrent ise bu 6 maçtan alınacak 18 puan ile beraber gelecek sezon yoluna devam etmenin peşinde. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan konuyu değerlendirdi. Özcan, "Galatasaray'ın son 6 haftada galibiyet almaya ihtiyacı yok ama Torrent için var. Gelecek olan başkana 6'da 6 yaparak bir şekilde sunum yapacak ve 1 sene daha isteyecek." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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