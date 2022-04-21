Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'ı nasıl bir seçim süreci bekliyor?
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'daki seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dindar, sarı kırmızılılardaki gündemi değerlendirirken, "Seçimi ertelemek Galatasaray'a zarar verir" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:01
Canlı yayında açıkladı! G.Saray'ı nasıl bir seçim süreci bekliyor? 21 Nisan 2022 | 12:00
00:34
Flaş Elmas sözleri! "Terim büyük lokma" 20 Nisan 2022 | 12:00
01:09
"Sanki tek suçlu Torrent" 20 Nisan 2022 | 12:00
01:07
Torrent'i G.Saray'da tutacak tek ihtimal! 19 Nisan 2022 | 12:00
01:21
Adaylarına sert sözler! Dalga geçiyorsunuz" 19 Nisan 2022 | 12:00
02:06
Mahkemeden Galatasaray kongresine tedbir kararı! 19 Nisan 2022 | 12:00
00:59
Çarpıcı Torrent yorumu! "12 saat Florya'da ne yapıyor?" 19 Nisan 2022 | 12:00
02:17
Flaş Torrent sözleri! "Ruh hali iyi değil" 19 Nisan 2022 | 12:00