GALATASARAY HABERLERİ - Fenerbahçe derbisinin ardından flaş Galatasaray tespiti! "Oyun aklı yok"

A Spor yorumcularından Mahmut Alpaslan, canlı yayında Galatasaray'ı değerlendirdi. Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan sarı kırmızılılar hakkında konuşan Alpaslan, "Galatasaray şampiyonluk yarışında her zaman var olacak. Devre arasında özellikle orta sahaya bir kaç transfer gerekiyor. Çünkü Galatasaray'ın oyun aklı yok" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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