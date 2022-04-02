GALATASARAY HABERLERİ: Feghouli'ye sert eleştiri! "Devri kapandı"
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona erecek Sofiane Feghouli'nin durumunu değerlendirdi. Aktan, "Feghouli devri kapandı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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