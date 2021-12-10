10 Aralık 2021, Cuma
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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'in hatasını açıkladı! "Diagne, Mohamed ve Halil..."
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ciddi yaralar alan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu grubunu lider tamamladı. Sezon boyunca tüm kulvarlarda 3 forvet oyuncusundan da beklediği verimi alamayan Teknik Direktör Fatih Terim, santrfor bölgesinde rotasyonlar yapmak zorunda kaldı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Terim'in hatasını açıkladı. Özcan, "Fatih hocanın hatası Halil, Diagne ve Mohamed'i aynı yere koyması oldu. Ben Diagne ve Mohamed'i Halil'den ayırıyorum. Halil daha çok Avrupa'daki deplasmanlarda tercih edilebilir. Lig maçlarında ise golcü bir isimle oynamanız gerekir. 15 maçta da 3 forvet 8 gol attı. Bu maçlarda sadece Mohamed ya da Diagne oynasaydı, tek başına 8 gol atardı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
10.12.2021
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