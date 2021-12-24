24 Aralık 2021, Cuma
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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'e şok ifadeler! "Türk futbolundan kopmuş"
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla giden Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopma noktasına geldi. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, sarı kırmızılıların durumunu Teknik Direktör Fatih Terim üzerinden eleştirdi. Uzundurukan, "Terim başarısız. Türk futbolu ile bağları kopmuş. Ligimize konsantre olamıyor ama Avrupa'da işler farklı. Fatih Terim, Avrupa'da kendi kimliğine bürünüyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
24.12.2021
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