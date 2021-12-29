29 Aralık 2021, Çarşamba
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Galatasaraylı o isme eleştiri | Mehmet Özcan: Bencilce oynadı
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a penaltıların sonunda elenmesinin ardından taraftarlar yoğun tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri Mehmet Özcan aktardı. Özcan, "Maça baktığımızda Galatasaray'da Mohamed ve Kerem'in bencillikleri ön plana çıktı." dedi.
29.12.2021
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