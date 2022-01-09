GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'e sert eleştiri! "Hoca ışığı nasıl görüyor?"

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Giresunspor'u evinde ağırladı. Sarı kırmızılı ekip sahasında 1-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Fatih Terim'in maçtan sonra yaptığı açıklamaları eleştirdi. Dindar, "Ben hocanın bu kadroyla ışığı nasıl gördüğünü merak ediyorum. Hoca bu projeye destek istiyorsa Selçuk hoca neden 'Çalışarak gelişemiyoruz, değişerek gelişeceğiz' dedi? Burada çelişki olmuyor mu?" dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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