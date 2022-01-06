GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Guardiola'nın eski yardımcısına ret! "Görüşme yapılmıştı ama..."

Galatasaray'da yardımcı direktör krizi. Başkan Burak Elmas'ın onayı ile harekete geçen Işıtan Gün, Pep Guardiola ile uzun yıllar beraber çalışan Domenec Torrent ile görüştü. Fatih Terim'in yanına yardımcı olarak getirilmek istenen Torrent'e Terim'den onay çıkmadı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan detayları aktardı. Özcan, "Başkan Burak Elmas'ın yetkilendirdiği Işıtan Gün, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile bir görüşme gerçekleştirdi. Guardiola'nın eski yardımcısı Domenec Torrent, Fatih hocanın yardımcısı olarak düşünülüyor. Ancak Fatih hoca bu operasyona onay vermedi." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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