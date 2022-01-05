05 Ocak 2022, Çarşamba
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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'e sert sözler! "Taraftar arkasında değil"
Galatasaray'da Fatih Terim krizinin perde arkası hakkında A Spor yorumcusu Mehmet Özcan açıklamalarda bulundu. Özcan, "Galatasaray'da kadro mühendisliği doğru yapılmadı. Aynı zamanda taraftar açısından Fatih Terim'e eskl destek yok." dedi.
05.01.2022
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