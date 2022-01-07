07 Ocak 2022, Cuma
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GALATASARAY HABERLERİ - Yönetime sert ifadeler! "Galatasaray Krizsaray oldu"
Galatasaray'da kriz devam ediyor. Yönetim ile arasında sorunlar yaşayan Fatih Terim'in istifa edip etmeyeceği merak konusu. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu konu hakkında sert konuştu. Çorlu, "Başkan Burak Elmas'ın Hande Sümertaş'ın ve Işıtan Gün'ün arkasında durduğunu biliyoruz. Ancak Fatih Terim'in arkasında durmaması bana değişik geliyor. O yüzden mobbing veya yıpratma politikası olabilir. Florya'da hava çok kötü. Bu kötü gidişatın sorumluları bulunmalı ama türlü Bizans oyunları ile değil. Yönetim kendi içinde ne yapacağını bilmiyor. Galatasaray, Krizsaray oldu." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
07.01.2022
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