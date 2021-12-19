GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den bomba açıklamalar! "Zorbay kardeş..."

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk etti. Maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan sarı kırmızılı ekipte bazı oyuncular ile hakem Zorbay Küçük arasında gerginlik çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Terim, “Bak Zorbay kardeş, çok genç bir hakemsin. Sen değil Arda Turan’a, bir Galatasaray oyuncusuna, hiçbir sporcuya böyle davranamazsın. Senin, hayalini dahi kurarken uykundan uyanacağın işler yaptı Arda.” dedi. İşte Terim'in açıklamalarının tamamı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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