GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim seçimde etkili olacak mı? "Seçilen başkana..."
Galatasasaray'da gözler 11 Haziran'da yapılacak seçimde. Önceki seçimde adaylar teknik direktör olarak Fatih Terim'i işaret etmişti. Burak Elmas seçildikten sonra Terim'e görevi verdi ancak yollar kısa süre içerisinde ayrıldı. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Fatih Terim'in seçime etkisinin ihtimalini yorumladı. Dindar, "Bu seçimin öznesi Fatih Terim olmayacak. Hem Fatih hocaya hem de seçilen başkana zarar verir. Mesela Burak Elmas'a zarar verdi." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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