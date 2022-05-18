GALATASARAY HABERİ: Bombayı patlattı! "Dursun Özbek seçilirse Okan Buruk göreve gelecek"
A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Galatasaray ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Özbostan, "Dursun Özbek ve Metin Öztürk seçilirse göreve Okan Buruk gelir diye düşünüyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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