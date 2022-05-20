GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'e flaş sözler! "Metin Öztürk ile yola çıkmak ne kadar sağlıklı?"
Galatasaray'da seçim günü yaklaşıyor. Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in gireceği seçim 11 Haziran'da gerçekleştirilecek. Daha önce adaylıktan çekilen Metin Öztürk'ün Dursun Özbek'in açıklayacağı listede olması bekleniyor. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, süreci yorumladı. Uluç, "Metin Öztürk başkan adayıyken 2 kere şampiyonluk 1 kere de Şampiyonlar Ligi finali vaadi verdi. Böyle büyük vaatler verip adaylıktan çekiliyorsunuz ve Dursun Özbek'in başkan vekili olacak. Metin beyle yola çıkmak ne kadar sağlıklı? Eşref Hamamcıoğlu'nun duruşu daha net görünüyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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