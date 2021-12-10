GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim, Lazio maçı sonunda açıkladı! "Gedson ve Mohamed..."

UEFA Avrupa Ligi gruplarından lider çıkan temsilcimiz Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, maç sonunda basın toplantısı düzenledi. Yaptığı basın toplantısında Transfer dönemi hakkında konuşan Terim, Gedson Fernandes ve Mostafa Mohamed'e değindi. Terim, "Mohamed'in opsiyonunu büyük ihtimalle kullanacağız. Bizde kalmasını istiyoruz. Başkanla da konuştuk. Gedson'a bakılıyor, uğraşılıyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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