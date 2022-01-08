GALATASARAY HABERLERİ - "Fatih Terim gönderilirse mayısta seçime gidilir!"

Galatasaray evinde Süper Lig'in 20. haftasında Giresunspor'u konuk edecek. Öncesinde yönetim ile Fatih Terim arasında geçen fikir ayrılıkları, bazı çatırdamalar yarattı. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Giresunspor maçı öncesinde son durumu değerlendirdi. Dindar, "Galatasaray'da Fatih Terim'in görevine son verilirse mayısta seçime gidilir. Mart ayında Mali Kongre olur. Mayıs ayında ise seçim olur çünkü bu akşam Galatasaray sahasında Giresunspor'a kaybederse bu olaylar olacak." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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