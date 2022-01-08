08 Ocak 2022, Cumartesi
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GALATASARAY HABERLERİ - Giresunspor maçı öncesi flaş Galatasaray yorumu! "Favori olması..."
Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 10. sırada tamamlayan Galatasaray evinde Giresunspor'u konuk edecek. İkinci yatıya galibiyetle başlamak isteyen sarı kırmızılı ekipte tartışmalar ve fikir ayrılıkları baş gösterdi. Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim arasında sorunlar olduğu biliniyor. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Aslan'ın içinde bulunduğu durum üzerinden Giresunspor maçını yorumladı. Aslan, "Kaotik bir durum var. Gündem Fatih Terim'i, yönetimi ve oyuncuları yoruyor. Bu kadar eksikle nasıl bir sonuç bulacağı merak konusu ama bu ortamda Galatasaray'ın favori olması zor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
08.01.2022
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