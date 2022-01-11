GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim Florya'da ilk kez görüntülendi!

Galatasaray'dan ayrılan Teknik Direktör Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesislerine geldi. Futbolcular ve çalışanlarla vedalaşan Terim daha sonra tesislerden ayrılırken aracından indi ve taraftarlarla da vedalaştı. Terim tesislerden çıkarken taraftarlar 'Yönetim istifa' sesleri ile yönetimi eleştirdi. İşte o görüntüler. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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