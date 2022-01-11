GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas Fatih Terim'in ayrılığı sonrası ilk kez konuştu!
Kötü gidişat ardından teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray'da başkan Burak Elmas, basın toplantısı düzenledi. Ayrılık sürecinden yeni teknik direktöre, transferlerden seçim kararı alınıp alınmayacağına dair konuşan Elmas, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve olaylı bir ayrılık yaşanmadığını dile getirdi. İşte açıklamaların tamamı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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