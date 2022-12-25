GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan o isme övgü dolu sözler! "Aldığı parayı hak ediyor"
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın ilk devresini değerlendirdi. Toroğlu, "Şu ana kadar ligde oynadığı süreye baktığında takımına en faydalı oyuncu Gomis. Aldığı para sonuna kadar hak etti. Sezon başında Galatasaray kötüyken Gomis gol atıp puan getiriyordu." dedi. | Galatasaray haberleri
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