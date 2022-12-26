Video Galatasaray Videoları Usta yorumcudan flaş sözler! “Okan Buruk Torreira’ya direkt olarak hesap sordu!”

Usta yorumcudan flaş sözler! “Okan Buruk Torreira’ya direkt olarak hesap sordu!”

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, evinde İstanbulspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, oyundan çıkarken gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Konuyla ilgili olarak A Spor yorumcusu Reha Kapsal, “Torreira'ya hoca direk kenarda hesap sordu. Yumuşak bir hoca olmuş olsa orada iletişime girmez.” ifadelerini kullandı. İşte o sözler…

26 Aralık 2022 | 08:56
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