Usta yorumcudan flaş sözler! “Okan Buruk Torreira’ya direkt olarak hesap sordu!”
Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, evinde İstanbulspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, oyundan çıkarken gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Konuyla ilgili olarak A Spor yorumcusu Reha Kapsal, “Torreira'ya hoca direk kenarda hesap sordu. Yumuşak bir hoca olmuş olsa orada iletişime girmez.” ifadelerini kullandı. İşte o sözler…
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